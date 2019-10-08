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موقع أفريكا إنتلجنس: “السراج” غاضب من استبعاد قطر من المشاركة في مؤتمر برلين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

كشف موقع ” المغرب كونفدينسيال – أفريكا إنتلجنس ”  استبعاد قطر من  المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا والمقرر عقده في شهر أكتوبر.

وأوضح الموقع ، أن ” استبعاد قطر من مؤتمر برلين  أغضب  رئيس حكومة الوفاق  فايز السراج ” ، مضيفا أن السراج أصر على حضور قطر في المؤتمر.

وأكمل  الموقع ، أن حضور السراج في  الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 25 سبتمبر لم يكسبه أي دعم أمريكي جديد.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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