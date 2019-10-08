المتوسط:
كشف موقع ” المغرب كونفدينسيال – أفريكا إنتلجنس ” استبعاد قطر من المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا والمقرر عقده في شهر أكتوبر.
وأوضح الموقع ، أن ” استبعاد قطر من مؤتمر برلين أغضب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ” ، مضيفا أن السراج أصر على حضور قطر في المؤتمر.
وأكمل الموقع ، أن حضور السراج في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 25 سبتمبر لم يكسبه أي دعم أمريكي جديد.
The post موقع أفريكا إنتلجنس: “السراج” غاضب من استبعاد قطر من المشاركة في مؤتمر برلين appeared first on صحيفة المتوسط.
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