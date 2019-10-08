ديوان المحاسبه يتابع أداء قطاعات الطاقة

العنوان_ليبيا

عقدت الادارة العامة لمتابعة أداء قطاعات الطاقة اليوم 8 أكتوبر اجتماعا” خصص لمناقشة الاجراءات العملية للقيام باشراك وإسناد مهام القطر والإنقاذ والدعم للشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال وذلك لأجل المساهمة في توفير الملايين من العملة الأجنبية علاوة على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني في هذا المجال .

وكان الاجتماع بحضور وكيل وزارة المواصلات و رئيس مجلس إدارة شركة المواني وشركة القطر والإنقاذ ومدراء الإدارات المختصة في الشركات النفطية.

حيث خلص الاجتماع إلي مباشرة دخول الشركة الوطنية في هذه العقود بصورة تدريجية ضمن خطة عملية تتم تحت إشراف الديوان ومتابعته.

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