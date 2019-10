برلماني: فرص نجاح مؤتمر برلين ضئيلة ولن ينهي الحرب في طرابلس

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة ، أن “فرص نجاح مؤتمر برلين ضئيلة، بسبب التنافر الحاد والشديد بين الجيش والميليشيات التي تسيطر على سلطة الأمر الواقع في طرابلس”.

وأضاف أوحيدة، في تصريحات صحفية له، أن “مؤتمر برلين لن ينجح حتى في إلزام الدول الداعمة للحرب في ليبيا على وقف دعمها اللوجستي وإسنادها لطرفي الصراع”.

وأكمل ، أن ” مؤتمر برلين سيفشل في إقناع الدول الداعمة للحرب لصعوبة ذلك، نظراً لتضارب مصالحها”.

