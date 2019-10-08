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هذا ما توافق عليه مجلس الدولة بشأن مؤتمر برلين

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري،  إن مؤتمر لن يكون بالشكل التقليدي كمؤتمر باريس وباليرمو، وإنما جولات متعددة بدأت منذ فترة.
 
جاء ذلك خلال كلمة للمشري في الجلسة العامة الخامسة والأربعين لمجلس الدولة، والتي عقدت، الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس.

ووفقا لمنشور للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة عبر الصفحة الرسمية على موقع “فيس بوك”، قدم المشري إحاطة للأعضاء حول تطورات الوضع السياسي والعسكري في البلاد.

وتحدث بعض الأعضاء في كلمات ارتكزت على ضرورة الالتزام بالتوصيف الدقيق للواقع من منطلق أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية، وأن “الجيش الليبي خارج عن الشرعية لغرض الانقلاب عليها والسيطرة على السلطة”، بحسب المنشور.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • مجلس الدولة الاخوانية هو والعدم سواء فاتفاق الصخيرات مات واندفن .اى شرعية يا حمار والسراج مغتصب للسلطة بعد ان رفضه نواب الشعب وبعد انتهاء صلاحية الصخيرات وبعد انسحاب نصف اعضاء المجلس الرئاسى وهل يوجد رئيس شرعى فى اى دولة دون انتخاب من الشعب مباشرة او من نوابه ثم يقسم اليمين امام نواب الشعب وهذا لم يحث مع السراح فعة سفيه الدول الاستعمارية يساعدهم فى نهب ثروات البلاد والشرعية الوحيدة هى للجيش الوطنى الذى نال ثقة نواب الشعب واقسم قائده على الحفاظ على سلامة الوطن انتهى الدرس ياغبى ولا احد يعول على هذا المؤتمر ولكن بنتظر الجميع تحرير الجيش الوطنى لطرابلس والقبض عليكم وتقديمك للعدالة فانتم من شر ما خلق ولا مكان للخوان لا برلين ولا برلشدة

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