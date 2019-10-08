هذا ما توافق عليه مجلس الدولة بشأن مؤتمر برلين

قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري، إن مؤتمر لن يكون بالشكل التقليدي كمؤتمر باريس وباليرمو، وإنما جولات متعددة بدأت منذ فترة.



جاء ذلك خلال كلمة للمشري في الجلسة العامة الخامسة والأربعين لمجلس الدولة، والتي عقدت، الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس.

ووفقا لمنشور للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة عبر الصفحة الرسمية على موقع “فيس بوك”، قدم المشري إحاطة للأعضاء حول تطورات الوضع السياسي والعسكري في البلاد.

وتحدث بعض الأعضاء في كلمات ارتكزت على ضرورة الالتزام بالتوصيف الدقيق للواقع من منطلق أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية، وأن “الجيش الليبي خارج عن الشرعية لغرض الانقلاب عليها والسيطرة على السلطة”، بحسب المنشور.

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