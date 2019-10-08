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المشري: مؤتمر ألمانيا حول ليبيا ليس بالشكل التقليدي وجولاته بدأت منذ فترة

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن المؤتمر الدولي الذي تسعى ألمانيا لعقده حول ليبيا «ليس بالشكل التقليدي كمؤتمر باريس وباليرمو وإنما جولات متعددة بدأت منذ فترة».

وقدم المشري خلال الجلسة العامة للمجلس الأعلى للدولة الخامسة والأربعين بالعاصمة طرابلس، إحاطة للأعضاء حول تطورات الوضع السياسي والعسكري في البلاد، حسب ما ذكر المجلس في بيان عبر صفحته بموقع «فيسبوك».

وأضاف البيان أن أعضاء المجلس أكدوا «ضرورة الالتزام بالتوصيف الدقيق للواقع من منطلق أن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية، وأن القوات المعتدية عليها خارجة عن الشرعية لغرض الانقلاب عليها والسيطرة على السلطة».

وتابع البيان أن الأعضاء ناقشوا تعديل اللجان الدائمة في المجلس بما يتلاءم ومتطلبات العمل الذي تحتاجه المرحلة وتعزيز أدائها، مشيرا إلى أنه «سيتم تقديم مقترح من قِبل اللجان يتضمن آراء الأعضاء ومقترحاتهم ليتم وضعها على طاولة التصويت في الجلسة القادمة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • اى شرعية يا حمار والسراج مغتصب للسلطة بعد ان رفضه نواب الشعب وبعد انتهاء صلاحية الصخيرات وبعد انسحاب نصف اعضاء المجلس الرئاسى وهل يوجد رئيس شرعى فى اى دولة دون انتخاب من الشعب مباشرة او من نوابه ثم يقسم اليمين امام نواب الشعب وهذا لم يحث مع السراح فعة سفيه الدول الاستعمارية يساعدهم فى نهب ثروات البلاد والشرعية الوحيدة هى للجيش الوطنى الذى نال ثقة نواب الشعب واقسم قائده على الحفاظ على سلامة الوطن انتهى الدرس ياغبى ولا احد يعول على هذا المؤتمر ولكن بنتظر الجميع تحرير الجيش الوطنى لطرابلس والقبض عليكم وتقديمك للعدالة فانتم من شر ما خلق ولا مكان للخوان لا برلين ولا برلشدة

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