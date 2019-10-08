اجتماع ثلاثي بين السراج وسلامة وويليامز

أخبار ليبيا24

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ويليامز، مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود الأمم المتحدة لوقف القتال واستئناف العملية السياسية.

ونقل المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، تأكيد السراج على “دحر العدوان” والتمسك بالثوابت الوطنية، والالتزام ببناء دولة مدنية ديمقراطية، حسب تعبيره.

كما أكد السراج، على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي طالت المدنيين، وذلك في إشارة إلى الجيش الوطني.

ونقلت حكومة الوفاق عن سلامه رفضه التام لأي اعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية الذي يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتناول الاجتماع المشاورات الجارية لعقد مؤتمر في برلين لإيجاد حل سلمي للازمة الليبية، حيث أكد السراج على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي دون اَي إقصاء، وذلك في إشارة إلى الدول المتحالفة مع الحكومة ضد الجيش الوطني وأبرزها تركيا وقطر.

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