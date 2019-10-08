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معيتيق يناقش مع كرواد وأبوستة ضرورة دعم مطار مصراتة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إلتقى عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق الثلاثاء بعضو بلدية مصراتة ” مصطفى كرواد”، وعضو المجلس البلدي” على ابوستة” .

وقال معيتيق عبر صفحته على فيسبوك أن ضيفه استعرضا آليات عمل القطاعات الخدمية داخل المدينة واحتياجاتها، لاسيما الخدمات العامة ومركز مصراتة الطبي كونه وجهة المرضى من سكان المدينة والمناطق المجاورة لها.

كما تم خلال الاجتماع وفقاً لمعيتيق مناقشة أوضاع النازحين ، والخطوات المتخذة لمعالجتها بتوفير احتياجاتهم ضيوف المدينة.

وأكد ” كرواد وأبوستة” من جهتهما على أهمية مطار المدينة المنفذ الوحيد للمنطقة الوسطى والغربية بعد إغلاق مطار “معيتيقة “، مؤخراً، وضرورة دعمه حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له خلال هذه المرحلة .

المرصد – متابعات

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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