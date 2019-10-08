منفذ أمساعد البري: قرار دفع الرسوم مستمر

أخبار ليبيا24

أكد مكتب إعلام منفذ أمساعد البري أن قرار دفع الرسوم مستمر ولا يمكن لأي مواطن مصري الدخول أو الخروج إلا بعد دفع الرسوم المفروضة.

وأضاف المكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن بعض العمالة المصرية حاولوا الخروج من الجانب الليبي دون دفع رسوم الجباية.

ونوه مكتب إعلام منفذ أمساعد البري أن أفراد بوابات السيطرة في المنفذ تفطنوا للأمر وتم ضبطهم وإرجاعهم لدفع الرسوم .

ولفت إلى أن هذا القرار ياتي في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب المصري وما يترتب عليه من إجراءات رادعة بحق كل من يخالف التعليمات الصادرة ونحرس دائما على تطبيق القانون مهما كلف الأمر.

وكانت مديرية أمن منفذ أمساعد البري أصدرت في بداية سبتمبر الماضي قرار يقضي بتحديد رسوم دخول و خروج للمواطنين المصريين وكذلك رسوم على الشاحنات المصرية أثناء عبورهم لمنفذ أمساعد البري.

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