بركان الغضب توضح اخر التطورات الميدانية في طرابلس وتعلن صد هجوم على الزطارنة

أكد المتحدث باسم الإعلام الحربي بـ”عملية بركان الغضب” عبدالمالك المدني أن قوات الوفاق تصدت لهجوم شنته قوات الجيش الوطني، مؤكداً أن قوات الوفاق شنت هجوماً عنيفاً ومضاداً وأنهم كبدوا القوات خسائر في الارواح والعتاد في معارك استمرت لأكثر من 4 ساعات.

وأكد المداني في تدوينة على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن محاور القتال تشهد هدوء نسبي.

وأفاد المداني أن اشتباكات يوم الاثنين شهدت سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات الجيش الوطني، وأن جزء منهم وصلوا لمصحة العافية بقصر بن غشير، أما الباقي نقلوا لمستشفى ترهونة .

وشهدت محاور الاشتباكات جنوبي العاصمة طرابلس ومنطقة العزيزية اشتباكات عنيفة منذ أيام بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وتستمر هذه المواجهات للشهر السابع على التوالي منذ اعلان الجيش الوطني اطلاق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس وتخليصها من الجماعات المسلحة والمتطرفة حسب ما أعلن عنه.

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