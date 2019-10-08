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السراج يُحمّل الجيش المسؤولية الكاملة عن تزايد نشاط الإرهاب في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إن نشاط الإرهاب وخلاياه ازداد في ليبيا، بسبب ما أسماه الاعتداءات الأخيرة في عدة مناطق في ليبيا، وحمّل الجيش الوطني المسؤولية الكاملة، عن تنامي الإرهاب في ليبيا.

وأشار السراج خلال كلمة لهُ  في الاحتفالية التي أقامتها وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بمناسبة يوم الشرطة الليبية، الذي صادف يوم أمس 8 أكتوبر، أن ليبيا تمرّ بفترة تاريخية حاسمة، تستدعي التلاحم والتنسيق لإحبط محاولة إرجاعها للوراء.

وشدّد رئيس المجلس الرئاسي، على موقفه الثابت ضد الجيش الوطني، وأنه لن يتحاور مع من وصفهم بدعاة الحكم الشمولي.

وأكد السراج في ختام كلمته، أن من أولياته توفير احتياجات مسلحي معسكر الوفاق، دون إهمال المسؤولية تجاه المواطن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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