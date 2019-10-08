مؤتمر برلين من دون ليبيين

أخبار ليبيا24

من المتوقع أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا حول ليبيا بداية الشهر المقبل، حيث ستجتمع أطراف دولية مؤثرة في الملف الليبي لبحث حل سياسي لإنهاء الأزمة في ليبيا، لكن هذه المرة من دون مشاركة ليبية من أي طرف محلي، وذلك على عكس مؤتمري إيطاليا وفرنسا اللذين شهدا حضورًا ليبيًا.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بلحيق، إن مؤتمر برلين المزمع عقده خلال الفترة المقبلة حول ليبيا، خاص بالأطراف الدولية فقط.

وأكد في تصريحات صحفية أن الأطراف الليبية غير مدعوة إليه، مشيرًا إلى أن لمجلس النواب ثوابت محددة، يأمل أن تكون ضمن توصيات هذا الاجتماع.

وألمانيا التي طالما بقيت طرفاً محايداً في الملف الليبي تأمل في إنجاح المؤتمر الذي سيعقد في مدينة برلين.

من جانبه شدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، يوم الثلاثاء، خلال اجتماعه مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة ونائبته ستيفاني وليلمز، على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي دون أي إقصاء، للمشاركة في مؤتمر برلين.

ويأمل السراج في أن يكون للدول الحليفة مع حكومته ضد الجيش الوطني حضورًا في المؤتمر، ومن أبرزها تركيا وقطر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24