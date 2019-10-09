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السراج: لا حوار مع دعاة الحكم الشمولي

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

احتفلت حكومة الوفاق بالذكرى الـ55 ليوم الشرطة الليبية الذي يصادف يوم 8 أكتوبر من كل عام بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج الذي ألقى كلمة في الاحتفالية التي أقامتها وزارة الداخلية بالمناسبة.

وفي جزء من كلمته، قال السراج: “إن نشاط الإرهاب وخلاياه ازداد بسبب الاعتداءات الأخيرة في عدة مناطق في ليبيا، مستغلاً للفراغ الأمني والصراع الدائر، وحمل المعتدي المسؤولية عن ذلك بشكل كامل”.

وأضاف، أن البلاد تمر بفترة تاريخية حاسمة، “تستدعي التلاحم والتنسيق والعزم والحزم لنحبط معا محاولة إرجاعنا إلى الوراء والتي يمثلها هذا العدوان الغاشم”، وفق تعبيره.

وتابع: “لقد ثار الشعب الليبي من أجل إنهاء الحكم الشمولي، وبناء دولة مدنية ديمقراطية؛ فلا تراجع عن هذا الهدف، ولا يمكن لأي كان أن يهزم إرادة الشعب”.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على موقفه الثابت لدحر ما أسماه “العدوان” والعودة إلى مسار الحل السياسي، وفقاً لخطة الأمم المتحدة التي تتفق مع ما طرحه، من عقد مؤتمر وطني يتم خلاله الاتفاق على قاعدة دستورية تكون أساسا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، حسب قوله.

وشدد السراج على أنه “لا حوار مع دعاة الحكم الشمولي، ومن تلطخت أيديهم بدماء الليبيين، وارتكبوا جرائم حرب”.

وأكد أن الأولوية تنصب الآن على “توفير احتياجات المعركة ومتطلبات النصر، دون إهمال المسؤولية تجاه معيشة المواطن  وإن المدخل إلى ذلك هو إنعاش الاقتصاد، لتتمكن الحكومة من زيادة الإنفاق على مجالات الصحة والتعليم والمواصلات والتشييد والبناء وغيرها من مجالات حيوية، وبما يحقق تنمية مستدامة ومستوى معيشي أفضل للجميع”.

 

 

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تعليقات

  • يا تافه يا خسيس يا خانب يا سراق يا فاسد اولا انت مجهول الاصل و لم و لن يقبل بك الليبيين لانك صنيعة الاستخبارات الاجنبيه و نحن من لا يقبل بوجودك علي ثراب ليبيا الطاهره يا منجوس يا جبان. باذن الله مصيرك التجييف مهما طال بك الزمن. لعنة الله عليك و علي اصلك.

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  • الحكم ااشمولى كان افضل من حكم الصهيونى مثلك جاء على مركب ايطالى مفروضا على الشعب من قوى استعمارية لخدمة مصالحها ونهب ثروات الشعب الليبى وانت يدك ملطخة بدماء الليبين فى براك الشط ومستشفى غريان حيث تم قتل الجرحى وفى معسكر المهاجرين حيث اطلقتم النار على الفارين منهم من قصف المعسكر الموجود به مخازن سلاح وايضا جريمة ابوسليم تقتل القتيل وتمشى فى جنازته ولن تفلت من القصاص يامجرم ومن يضعه بده فى يدك فهو خائن للوطن

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  • دولة السراج المدنية التى يقتل فيها الاخوانى المجرم البكوش فى الشارع وبفلت من العقاب والتى يهدد فيها الصندوق وزير المالية بالقتل دولة موزه المدنية التى تعتقل العديد من شرفاء طرابلس فى سجون سرية اسوأ من النازية واضح انك محشش ومسطول على طول ولا تدرى شين تقول يا مهبول

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