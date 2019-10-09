خارجية الوفاق توقع مذكرة تعاون مع الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات

وقّعت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق على مذكرة تعاون مع الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية محمود التليسي، أن الاتفاقية تهدف لتوفير استخدام آمن لموظفي وزارة الخارجية للمنظومات وتقنية المعلومات الحديثة.

وأكد التليسي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، بعد مراسم التوقيع التي تمت في طرابلس، بحضور رئيس الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات صلاح الدين أبوزيد، أن توقيع هذه الاتفاقية يُمكّن الوزارة من الاستفادة من خبراء الهيئة في حماية هذه المنظومات، وحماية المعلومات.

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