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خارجية الوفاق توقع مذكرة تعاون مع الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّعت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق على مذكرة تعاون مع الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية محمود التليسي، أن الاتفاقية تهدف لتوفير استخدام آمن لموظفي وزارة الخارجية للمنظومات وتقنية المعلومات الحديثة.

وأكد التليسي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، بعد مراسم التوقيع التي تمت في طرابلس، بحضور رئيس الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات صلاح الدين أبوزيد، أن توقيع هذه الاتفاقية يُمكّن الوزارة من الاستفادة من خبراء الهيئة في حماية هذه المنظومات، وحماية المعلومات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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