الأعلى للدولة: الوفاق هي الحكومة الشرعية والجيش “قوات معتدية وخارجة عن القانون”

ناقش المجلس الأعلى للدولة، خلال جلسته العامة الخامسة والأربعين، تطورات الوضع السياسي والعسكري في ليبيا.

واعتبر رئيس المجلس خالد المشري، في حديثه حول المبادرات الدولية، المساعي الألمانية لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا، أنها لا تخلتف تماما عن مؤتمر باريس وباليرمو.

وركّزت الجلسة، على ضرورة الالتزام بالتوصيف الدقيق للواقع في ليبيا، من منطلق أن حكومة الوفاق هي الحكومة التي أعطاها المجتمع الدولي الشرعية، وأن الجيش الوطني هي قوات معتدية وخارجة عن القانون.

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