«بلدي مصراتة» يطلب دعم مطار المدينة

طلب عميد المجلس البلدي مصراتة، مصطفى كرواد، وعضو المجلس علي أبوستة دعم مطار المدينة؛ كي يتمكن من أداء المهام الموكلة له خلال هذه المرحلة، منوهين بأهميته لأنه المنفذ الوحيد للمنطقتين الوسطى والغربية بعد إغلاق مطار معيتيقة الدولي.

وتقرر إغلاق مطار معيتقة في وقت سابق بعد تعرضه لغارات بصفة متكررة، وأصبحت الرحلات الجوية تسير من مطار مصراتة الدولي كبديل له، والذي تعرض للقصف أيضا، وكانت آخر الغارات يوم السبت الماضي.

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كما بحث كرواد وأبو ستة، مع النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق آليات عمل القطاعات الخدمية داخل المدينة واحتياجاتها، ولا سيما الخدمات العامة ومركز مصراتة الطبي وجهة المرضى من سكان المدينة والمناطق المجاورة لها، حسب بيان إدارة التواصل في حكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وشهد الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مناقشة أوضاع النازحين في مصراتة، والخطوات المتخذة لمعالجتها بتوفير احتياجاتهم.

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