أكراد سوريا يعلنون «النفير العام» لمدة ثلاثة أيام على وقع التهديد التركي

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية الأربعاء «النفير العام على مدى ثلاثة أيام» في مناطق سيطرتها في شمال وشمال شرق سوريا، بعد ساعات من تأكيد أنقرة أنها ستبدأ هجومها قريبا وارسالها تعزيزات عسكرية إلى الحدود.

وأوردت الإدارة الذاتية في بيان «نعلن حالة النفير العام لمدة ثلاثة أيام على مستوى شمال وشرق سوريا، ونهيب بكافة إداراتنا ومؤسساتنا وشعبنا بكل مكوناته التوجه إلى المنطقة الحدودية المحاذية لتركيا للقيام بواجبهم الأخلاقي وإبداء المقاومة في هذه اللحظات التاريخية الحساسة»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

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