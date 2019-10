“المؤقتة” تبحث آلية دعم الجيش في مختلف محاور القتال بالمنطقة الغربية

المتوسط:

أكدت الحكومة المؤقتة أهمية وضع آلية لدعم ومساندة قوات الجيش في مختلف محاور القتال بالمنطقة الغربية، وضمان حماية ظهرها وتأمين المناطق المحررة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الحكومة مع وكيل عام وزارة “داخلية المؤقتة” بالمنطقة الغربية البهلول الصيد، بديوان الحكومة في مدينة بنغازي.

وخلال الاجتماع، تم الاطلاع على الأوضاع الأمنية وتجهيزات وزارة الداخلية في المنطقة الغربية، وبحث سير عمل مديريات الأمن بالمنطقة الغربية الخاضعة لسيطرة “المؤقتة”.

