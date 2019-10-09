تركيا : الجزائر لاعب هام في ليبيا ويجب ان تحضر الإجتماعات الدولية بشأنها

ليبيا – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن الجزائر تتأثر بالتطورات في ليبيا،مؤكداً أنها لاعب هام فيما يتعلق بالشأن الليبي.

أوغلو نوّه في تصريحات صحفية بعد وصوله إلى العاصمة الجزائرية أمس الثلاثاء وفقاً لما أوردته وكالة “الأناضول”التركية إلى أن تركيا تصر على مشاركة الجزائر في الإجتماعية الدولية نظراً لتأثرها بالتطورات الجارية في ليبيا.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن الجزائر دولة هامة للغاية من أجل هذه المنطقة والعالم الإسلامي ،موضحاً أن إستقرار الجزائر هام إيضاً بالنسبة لتركيا.

وفي سياق متصل ، قال موقع ” المغرب كونفدينسيال – أفريكا إنتلجنس ” المقرب من عدة دوائر مخابراتية غربية أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة منشغل بالتحضير لمؤتمر “الخروج من الأزمة” القادم والذي سيعقد في برلين في أكتوبر.

ونقل الموقع في تقرير تابعته وترجمته المرصد عن مصادر إستبعاد قطر من الحضور الأمر الذي أغضب رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج الذي قال التقرير بأنه مدعوم من الدوحة .

.وأضاف التقرير بأن السراج قد شدد شروطه ، وأصر على انسحاب الجيش الوطني الليبي من طرابلس ورفض الاتفاق الذي توصل إليه مع حفتر في أبو ظبي أواخر فبراير الماضي .

وأشار الموقع إلى أن قواته – أي السراج – تقاوم الجيش الوطني الليبي لكن السراج نفسه معزول دبلوماسيا مشيراً إلى إن وجوده في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 25 سبتمبر لم يكسبه أي دعم أمريكي جديد.

كما عرّج الموقع على البيان الوزاري الذي تم تبنيه في اجتماع مشترك بين الوزارات نظمته إيطاليا وفرنسا يوم 27 سبتمبر على هامش إجتماعات الجمعية العامة في نيويورك .

وختم التقرير أن ذلك البيان لم يشر إلى حكومة الوفاق الوطني ولا إلى اتفاق الصخيرات الذي يمنحها شرعيتها ، ولتهدئة الأمور وفقاً لذات الموقع ، يحاول سلامة تنظيم مؤتمر غير رسمي في جنيف تحت رعاية مركز الحوار الإنساني المعروف إختصاراً بإسم (HD).

جدير بالذكر أن السراج كان قد إلتقى سلامة مساء اليوم الثلاثاء في طرابلس وقد شدد له على ضرورة حضور الدول المعنية بالملف الليبي إلى مؤتمر برلين دون إقصاء أي دولة ، قبل أن يتضح وفقاً لتقرير إنتلجنس بأن الدولة المُقصاة من الحضور هي قطر ! .

المصدر : المغرب كونفيدنسيال – أفريكا إنتلجنس

الترجمة : المرصد – خاص

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