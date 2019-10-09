خارجية الوفاق تتخذ هذا الإجراء لحماية منظومة المعلومات

وقعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، مذكرة تعاون مع الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات في العاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، أن الاتفاقية التي وقع عليها كل من وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية محمود التليسي، ورئيس الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات صلاح الدين أبوزيد، تهدف إلى دعم عملية التواصل الذي تسعى إليه الهيئة مع كافة الوزارات والمؤسسات بالدولة ضمن سعيها نحو تحقيق رسالتها في استخدام آمن لموارد التقنية الحديثة ورفع الوعي الأمني لدى موظفي وزارة الخارجية وتدريبهم على الاستعمال الآمن والسليم للتكنولوجيا الحديثة.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية محمود التليسي، أن هذه الاتفاقية جاءت ما بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات لتوفير استخدام آمن لموظفي وزارة الخارجية للمنظومات وتقنية المعلومات الحديثة، لافتا إلى أن استخدام التقنية له فوائد وله عيوب منها عملية الاختراقات التي تتعرض له المنظومات وخصوصا بالمؤسسات الهامة، وأن التوقيع على هذه الاتفاقية يمكن الوزارة من الاستفادة من خبراء الهيئة في حماية هذه المنظومات، وحماية المعلومات التي بحوزتها.

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