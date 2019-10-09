غليو : القوات الروسية تفر من أمامنا

ليبيا – قال آمر محور وادي الربيع محمد غليو إن قوات الوفاق تصدت لـمن أسماهم “مسلحي حفتر” في المناطق الممتدة من السبيعة والطويشة جنوب طرابلس بعد مواجهات مسلحة بدعم جوي من سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق في إشارة منه للطائرات التركية المسيرة .

غليو أشار في تصريح لـموقع “أصوات مغاربية” إلى أن “قوات مكافحة الإرهاب دعمت محاور القتال جنوب طرابلس لصد الهجوم واستعادت السيطرة على المناطق التي تسللت إليها قوات حفتر بحسب وصفه.

وإستطرد حديثه:”المرتزقة الروس التابعون لشركة فاغنر الروسية فروا من الطويشة والسبيعة فور تقدم قواتنا في الميدان وهم مسؤولين عن الانتهاكات التي تحدث ضد الأبرياء ” .

وإتهم غليو من قال أنهم مرتزقة روس مع ” قوات حفتر ” بالتغطية على خسائرهم الميدانية في محاور القتال بقصف المدنيين والمرافق السكنية وممتلكات الشعب الليبي في طرابلس وما يجاورها ، وذلك على حد زعمه .

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