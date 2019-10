«بركان الغضب» تكشف التطورات الميدانية في طرابلس

المتوسط:

أعلن المتحدث باسم الإعلام الحربي بـ”عملية بركان الغضب” عبدالمالك المدني أن ميليشيات الوفاق تصدت لهجوم شنته قوات الجيش، مؤكداً أن قوات الوفاق شنت هجوماً عنيفاً ومضاداً وأنهم كبدوا القوات خسائر في الأرواح والعتاد في معارك استمرت لأكثر من 4 ساعات، حسب قوله.

وقال المداني في تدوينة على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، إن محاور القتال تشهد هدوء نسبي.

وشهدت محاور الاشتباكات جنوبي العاصمة طرابلس ومنطقة العزيزية اشتباكات عنيفة منذ أيام بين قوات الجيش وميليشيات الوفاق.

وكان العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش أعلن أن الجيش يسيطر على أكثر من ثلثي منطقة العزيزية، جنوب العاصمة طرابلس.

وأضاف المحجوب، في تصريحات صحفية، أن السيطرة على العزيزية تؤدي لقطع التواصل مع مدينة غريان، التي تسيطر عليها المليشيات، ومن ثم السيطرة بشكل أكبر علي جنوب العاصمة من ناحية العزيزية، فضلا عن قطع التواصل بين المنطقة وغريان.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش ومليشيات الوفاق في منطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس.

