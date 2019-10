القمة المصرية القبرصية اليونانية تؤكد رفض جميع أنواع التدخل الأجنبي في ليبيا

المتوسط:

أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس، عن قلقهم العميق إزاء تدهور الوضع في ليبيا.

وأكد رؤساء الدول الثلاث، في إعلانهم المشترك الصادر عن القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي على أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع واستعادة الاستقرار في ليبيا.

رؤساء الدول الثلاث، جددوا دعمهم لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، مشددين على أهمية المبادرات التي تتبناها الأمم المتحدة، وعلى رأسها خطة العمل من أجل ليبيا، وما تشكله من أساس قوي لتحقيق التقدم.

وعبروا عن التزامهم بوحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها، مع رفض جميع أنواع التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.

