مذكرة تعاون بين «خارجية الوفاق» وهيئة أمن المعلومات

وقعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق والهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات مذكرة تعاون تهدف إلى دعم عملية التواصل الذي تسعى إليه الهئية مع كافة الوزارات والمؤسسات بالدولة، تحقيقا لرسالتها في استخدام آمن لموارد التقنية الحديثة.

وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الفنية محمود التليسي، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى رفع الوعي الأمني لدى موظفي الوزارة خلال استخدامهم المنظومات الحديثة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأضاف التليسي في تصريح عقب التوقيع، أن استخدام التقنية له فوائد وعيوب، منها عملية الاختراقات التى تتعرض له المنظومات وخصوصا بالمؤسسات الهامة، مؤكدا أن الاتفاقية تمكن الوزارة من الاستفادة من خبراء الهيئة في حماية هذه المنظومات والمعلومات التي بحوزتها.

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