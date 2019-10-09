“الوطنية للنفط في بنغازي” توجه اتهامات خطيرة للبعثة

تقرير 218

بعد أيام من إصدار البعثة الأممية بيانا قالت فيه إن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي الوحيدة المعنية بإدارة شؤون النفط في ليبيا، أصدر مجلس إدارة المؤسسة في بنغازي بقيادة المبروك سلطان بيانا أدان فيه عمل البعثة تجاه قطاع النفط في ليبيا وطالبها أن تكون منحازة في عملها.

ووصف البيان الذي اطلعت 218 على نسخة منه رئيس المؤسسة صنع الله بالمنتحل لصفته، وأن القضاء الليبي سينظر في قانونية استمراره على رأس المؤسسة واصفا إياه بالمنحاز للمجموعات المسلحة في طرابلس.

وشدد البيان الذي وصفه مراقبون بشديد اللهجة على أن مؤسسة النفط في بنغازي المنبثقة عن الحكومة المؤقتة هي المؤسسة السيادية الوحيدة المسؤولة على إدارة قطاع النفط في ليبيا، حسب القوانين والتشريعات النافذة بحسب ما ورد في وصف البيان.

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي غسان سلامة ألا يغض الطرف عما أطلقت عليه انتهاكات تقوم بها إدارة المؤسسة بقيادة صنع الله والمتعلقة بتقنين إرساليات وقود الكيروسين لمطارات بنينا والابرق والزنتان، الأمر الذي وصفته المؤسسة بالجريمة الإنسانية.

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