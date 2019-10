الكشف عن موعد توزيع السلع الغذائية على النازحين من ضواحي طرابلس في سرت

خاص المتوسط/ حنان منير:

دعت لجنة الأزمة ببلدية سرت، كافة الأسر النازحة من ضواحي العاصمة طرابلس والقاطنيين بالمدينة، للحصول على حصتهم الشهرية من الدعم والسلع الغذائية بمقر فوج كشاف سرت الخميس المقبل.

وأشار مدير مكتب الإعلام بالبلدية، محمد الأميل، في تصريح خاص لـ”المتوسط” إلى أن لجنة الأزمة ببلدية سرت، طالبت جميع الأسر النازحة، باصطحاب كتيب العائلة أو صورة منه وإثبات هوية، كشرط لاستلام الحصص الشهرية من الدعم.

