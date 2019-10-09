مستشفى الأطفال ببنغازي يتسلم شحنة مساعدات من مؤسسة النفط

بنغازي-العنوان

تسلّم مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي، يوم الثلاثاء الشحنة الأخيرة المقدمة من شركة “أو. أم. في” النمساوية، وهي إحدى شركاء المؤسسة الوطنية للنفط، بالتعاون مع شركة الخليج العربي للنفط.

وقال متابع مشروعات التنمية المستدامة في المؤسسة الوطنية للنفط، محمد الجهاني، إن الشحنة شملت حضانات أطفال وثلاجات معامل مختبرية وأجهزة تنفس صناعي وأجهزة معالجة الصفراء، وأجهزة مراقبة المريض وأجهزة تخطيط قلب، بالإضافة إلى العديد من الأجهزة الطبية وأجهزة تحلية مياه خاصة بالمعامل.

وكان المستشفى قد تسلّم في سبتمبر الماضي الشحنة الثانية من المساعدات المقدمة من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي، والتي احتوت على أجهزة تعقيم ومعامل وحضانات.

وجرت مراسم التسليم بحضور مدير عام مستشفى الأطفال أحمد العقوري ومندوب عن شركة “فاميد”، ومدير إدارة المخازن بالمستشفى الدكتور محمد البشاري.

كما تسلّم المستشفى، في مايو الماضي، الدفعة الأولى من شحنة المساعدات شملت عدداً من الغسالات ذات الحجم الكبير الخاصة بالمستشفيات، ومعدات وأجهزة طبية ومواد تشغيل.

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