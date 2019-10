المتوسط:

قام أعضاء فريق الصيانة التابع لدائرة توزيع حي الأندلس يوم أمس الثلاثاء الموافق 2019/10/9م، بإجراء أعمال صيانة وحفريات وتركيب وصلة ضغط عالي حجم 240 بمنطقة حي الأندلس خط محطة البلدية.

The post «العامة للكهرباء»: عودة التيار لمنطقة حي الأندلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية