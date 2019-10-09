مدير أمن بنغازي يتابع نتائج الخطة الأمنية في المدينة

عقد مدير أمن بنغــازي العميد عادل عبد العزيز اجتماعا أمنيا موسعا مع رؤساء الأقسام لمتابعة النتائج التي حققتها الخطة الأمنية بالمدينة، والتي تم إطلاقها لضبط الشارع العام أمنيا ومروريا.

وحسب مكتب الإعلام الأمني بالمديرية، فقد ناقش المجتمعون آخر النتائج التي حققتها الخطة الأمنية بالنظر لأهدافها والمعوقات التي واجهتها، حيث تقرر إعادة توزيع دوريات الثبوت والانتشار الأمني في المفترقات والمناطق، لتفادي بعض الخروقات ورفع المستوى الأمني في بعضها، وتشكيل قوة ضاربة من قسمي البحث الجنائي والنجدة تعنى بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، والتنسيق مع مراكز الشرطة لإعداد كشوفات بالمطلوبين والصادرة في حقهم أوامر الضبط والإحضار لتنفيذها، إلى جانب التنسيق مع المحامي العام لتكليف عضو النيابة العامة بمتابعة الأعمال الضبطية التي ستباشرها الخطة لمكافحة الجريمة وضرب أوكارها .

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