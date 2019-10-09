شركة البريقة تتهم مجلس الإدارة الجديد في بنغازي بتعطيل رواتب مستخدميها في المناطق الوسطى والشرقية

أخبار ليبيا24

اتهمت شركة البريقة لتسويق النفط مجلس الإدارة الجديد في بنغازي الذي وصفته بـ “الموازي” بتعطيل مرتبات مستخدميها في المناطق الوسطى والشرقية بعد تعطيلها من قبل الجسم الموازي.

وأكدت شركة البريقة أنها تعمل على إيجاد حل سريع لدفع مربتات عامليها في المناطق الوسطى والشرقية.

وأوضحت ان موظفي الشركة لم يستلموا بعد رواتب شهر سبتمبر بعد قيام مجلس الإدارة الموازي الذي تم تشكيله مؤخراً بتعطيل الرواتب القادمة من طرابلس، وبعد رفض المصارف الاعتراف بشرعية هذا الجسم الموازي والحجز على الحسابات المصرفية لديها.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط عماد بن كورة :”سنقوم بتسديد مرتبات جميع موظفينا في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف بن كورة :”لقد تم بالفعل دفع رواتب الموظفين في جميع مناطق ليبيا الأخرى دون تأخير، إلا أن مجلس إدارة الجسم الموازي قد امتنع عن إحالة حوافظ مرتبات شهر سبتمبر لموظفي المناطق الوسطى والشرقية الى إدارة الشركة بطرابلس ليتم سدادها”.

وذكر رئيس مجلس إدارة :”أن هذا الجسم “غير الشرعي” يحاول العبث وخلق الفوضى والمعاناة والتلاعب بسبل عيش عاملينا بعد فشله حتى الآن في الاستيلاء على الأرصدة المصرفية الرئيسية للشركة”.

وتابع بن كورة قائلا :”نؤكد لعاملي البريقة في المناطق الوسطى والشرقية أننا نبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى حل سريع”.

ووجب التذكير بأن البعثة الأممية التابعة الى الامم المتحدة كانت قد أكدت من جديد الأسبوع الماضي أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي الجهة الشرعية الوحيدة التي يحق لها استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية وتصديرها من وإلى ليبيا.

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