المتوسط:

أصدر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قرارا يقضي بتشكيل لجنة استقرار وإعمار مدينة درنة.

وبحسب القرار الذي يحمل رقم “68” لسنة 2019م، فإن اللجنة ستكون برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة، وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، وعميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي.

وتابع القرار أن من أهم مهام اللجنة إعادة الاستقرار للمدينة، ومراجعة وتدقيق واعتماد احتياجات ومتطلبات القطاعات والمرافق الخدمية للمدينة، المقدمة من الجهات من وزارات وهيئات ومصالح وغيرها.

ويأتي هذا القرار من أجل إعادة إعمار المدينة، بعد أن حررها الجيش من الجماعات الإرهابية.

The post «النواب» يُصدر قرارًا بتشكيل لجنة إعمار درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية