مديرية أمن سرت تحتفل بالذكرى الـ 55 ليوم الشرطة الليبية

احتفلت مديرية أمن سرت يوم أمس الثلاثاء بالذكرى 55 ليوم الشرطة الليبية والذي يصادف الثامن من أكتوبر من كل عام، بمشاركة فرع الإدارة العامة للدعم المركزي سرت وحرس السواحل سرت وفرع هيئة السلامة الوطنية سرت وأمن المرافق سرت وبحضور أعضاء من الأجهزة الأمنية وأعضاء من مجلس أعيان قبائل سرت، وأقيم استعراض للآليات التابعة للأجهزة الأمنية داخل المدينة.

كما تم بهذه المناسبة، إقامة حفل تكريم من مجلس أعيان قبائل سرت لمدير الأمن وأعضاء الأجهزة الأمنية بالمديرية.

