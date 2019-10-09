لواء الصمود يحذّر عناصره خوفًا من ضربات سلاح الجو

طرابلس-العنوان

تعيش الجماعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق حال رعب وخوف جراء تصعيد القوات المسلحة من عملياتها البرية والجوية في محاور جنوب العاصمة طرابلس.

وحذّر “لواء الصمود” بقيادة المعاقب دوليًا صلاح بادي اليوم الأربعاء عناصره وبقية مسلحي الجماعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق بأخذ الحيطة والخذر من ضربات سلاح الجو للقوات المسلحة.

وكتب مكتب إعلام “لواء الصمود” على فيسبوك، يقول: “على جميع المحاور أخذ الحيطة والحذر. “طيران عدو في الجو”.

وأفادت مصادر عسكرية باندلاع اشتباكات صباح اليوم الأربعاء بين القوات المسلحة ومسلحي الوفاق في جميع محاور جنوب العاصمة طرابلس.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات لازالت مستمرة منذ صباح اليوم في المناطق الواقعة بين العزيزية والسواني.

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