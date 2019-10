المتوسط:

أعلنت غرفة عمليات الكرامة، تجدد الاشتباكات بين الجيش وميليشيات الوفاق بمحور العزيزية جنوب طرابلس.

وكان العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش أعلن أن الجيش يسيطر على أكثر من ثلثي منطقة العزيزية، جنوب العاصمة طرابلس.

وأضاف المحجوب، في تصريحات صحفية، أن السيطرة على العزيزية تؤدي لقطع التواصل مع مدينة غريان، التي تسيطر عليها الميليشيات، ومن ثم السيطرة بشكل أكبر علي جنوب العاصمة من ناحية العزيزية، فضلا عن قطع التواصل بين المنطقة وغريان.

