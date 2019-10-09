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كشف أسباب تعليق الرحلات بمطار بنينا الدولي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت مصلحة المطارات التابعة للحكومة المؤقتة، اليوم الأربعاء، تعليق جميع الرحلات بمطار بنينا الدولي. 

وأوضح مدير مكتب العلاقات والإعلام بمصلحة المطارات، أحمد الرطيل، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أنه تم تعليق العمل بالمطار بسبب وجود مشكلة في المهبط، لافتا إلى أن الرحلات ستتوقف حتى الساعة الثامنة من صباح يوم الغد الخميس الموافق 2019.10.10 م وذلك لإجراء الصيانة العاجلة للتصدعات التي حدثت بشكل مفاجئ في مهبط الطائرات الرئيسي، وستبدأ الشركة المكلفة في تنفيذ العمل خلال الساعات القليلة القادمة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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