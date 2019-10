المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لبلدية شحات، بـ وصول أسطوانات غاز الطهي لمستودع وسط المدينة «سوق المرحوم نوري أسباق».

وأشار المكتب الإعلامي لبلدية شحات، إلى أنَّ اللجنة المكلفة لمتابعة المستودعات ومحطات الوقود تقوم بدورها في حل أزمة أسطوانات الغاز.

