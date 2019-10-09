الكبير أمر بتوريد 100 مليون يورو إلى ليبيا

تقرير 218

تسريب جديد لكتاب رسمي عليه ختم المصرف المركزي بطرابلس وتوقيع المحافظ الصديق الكبير يتعلق بتوريد 100 مليون يورو من بنك زراعات التركي، وبحسب الكتاب الذي نشره رئيس قسم السيولة النقدية في المصرف المركزي بالبيضاء رمزي الآغا فإن الكتاب صدر في الرابع من اغسطس الماضي أي بعد انطلاق الاشتباكات بين قوات الجيش والتشكيلات المسلحة على تخوم العاصمة.

وكلف الكبير من خلال القرار 4 شخصيات للذهاب لتركيا لإتمام عملية توريد 100 مليون يورو من الورق المستعمل، وشكل الفريق من إدارة الإصدار التي مثلها محمد العالم ومن إدارة الأسواق المالية نادر اندير وعادل جلبان، ومن إدارة الإصدار عبدالحميد نشوان ولم يتبين ما إذا تسلم المركزي القيمة فعليا أم لا.

ولم تُصدر الجهات المعنية أي توضيح رسمي بشأن الكتاب المُسرّب حتى لحظة كتابة التقرير، ويأتي توريد الأموال بالنقد الأجنبي بعد سنوات سوق فيها الصديق الكبير أن على ليبيا حظر أممي يمنعها من توريد النقد الأجنبي وسط مطالبات بحل أزمة السيولة الخانقة التي عجز عن حلها، الأمر الذي وضع الكبير بين علامات استفهام بات ملزما بالرد عليها.

وهذه التسريبات ليست الأولى من نوعها التي ينشرها الآغا حول الموضوع ذاته وكان قد تحدث قبل أسابيع عن نقل 100 مليون دولار إلى مقر المركزي في مصراتة، ولم يتضح ما إذا توفرت أيضا القيمة بالطريقة ذاتها أو كان هناك لبس في العملة القادمة من تركيا المقومة باليورو أو الدولار.

وأضاف الآغا أن الغرض من توريد العملة يأتي في إطار تمكين المجموعات المسلحة التابعة للرئاسي من شراء أسلحة وذخائر حسب ما ذكره الاغا عبر حسابه بموقع فيسبوك، الأمر الذي ينذر بمزيد من عمليات الفساد المالي في ليبيا.

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