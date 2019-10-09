17.146 مليار دولار إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال 9 أشهر

قال المصرف المركزي في طرابلس، إن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال الأشهر التسعة الماضية، بلغ 17.146 مليار دولار.

وتشمل 12.617 مليار لتغذية حسابات المصارف التجارية، منها 5.495 مليار مخصصة لأرباب الأسر، و5.395 مليار للاعتمادات، و1.727 مليار حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص، ومرتبات المغتربين، والتأمين، والطيران، وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين.

كما خصصت 4.529 مليار لتحويلات الدولة، منها 1.060 مليار دولار لمنح ورسوم الطلبة الدارسين بالخارج على حساب المجتمع، والسفارات، ومصروفات القضايا الخارجية، وتسديد التزامات العلاج بالخارج على نفقة المجتمع، ومدفوعات المصرف المركزي، إضافة إلى 2.964 مليار للمؤسسة الوطنية للنفط، التي تغطي بند دعم المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة، و505 ملايين دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.

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