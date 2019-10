الشرطة الليبية تحتفل بالذكرى الـ 55 لتأسيسها

المتوسط:

احتفلت الشرطة الليبية، بعيدها الـ 55 لتأسيسها والذي كان هذا العام تحت شعار «ليبقى عهدنا لأمن وطننا»، وذلك بأحد الفنادق بقلب العاصمة طرابلس.

وشارك في هذه المناسبة، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ونائبه أحمد معيتيق ورئيس المجلس الاستشاري للدولة ونائبة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ووزراء الداخلية والعدل والشباب والرياضة ووكيلي وزارة الداخلية والمواصلات وآمر المنطقة العسكرية الغربية وعدد من رؤساء المنظمات العربية والدولية بالأمم المتحدة وعدد من سفراء الدول ولفيف من ضباط وضباط صف وزارة الداخلية وعدد من متقاعدي الشرطة، ومنتسبي وزارة الداخلية، وعدد من مندوبي مؤسسات المجتمع المدني ومندوبي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة لتغطية فعاليات هذه الاحتفالية الغير مسبوقة .

وأكد رئيس اللجنة الدائمة لاحتفالات الشرطة عميد ميلود إشتيوي بأن احتفال اليوم هو لإعطاء هيبة للشرطة الليبية والمجاهرة بالأمن في كافة ربوع البلاد.

