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ميناء بنغازي يستقبل سفن تجارية محملة ببضائع مختلفة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

استقبل ميناء بنغازي البحري عدداً من السفن التجارية التي تحتوي على بضائع ومواد مختلفة،يوم الاثنين.

وذكر المكتب الإعلامي للميناء على رسو سفينة نقل الحبوب “سي دوڤ” وعلى متنها 20 ألف طن من القمح و 10 آلاف طن من الشعير، كما رست السفينة “قرين قلوري” وعلى متنها 21500 طن من القمح والسفينة “قانو سايا” وعلى متنها 11934 طن من الشعير.

ورست أعداد من السفن الأخرى على غرار السفينة “هانسا” وعلى متنها 179 حاوية تحتوي على بضائع مختلفة.

ومن المنتظر أن ترسو اليوم سفينة نقل السيارات “قراند نابولي” وعلى متنها 2120 سيارة قادمة من باليرمو الإيطالية.

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قناة ليبيا الاقتصادية

قناة ليبيا الاقتصادية

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