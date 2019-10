المتوسط:

نفت غرفة عمليات الكرامة، ما تردده قنوات الإعلام من أبواق ميليشيات الوفاق وتنظيم الإخوان الإرهابي عن أي انتصارات أو أي تقدمات وهمية لهم، مؤكدة أنها ليست سوى عملية مفبركة.

وأكدت الغرفة، أن هزيمتهم باتت واضحة ولم يعد أمامهم سوى خلق الأكاذيب، مضيفة: ” فقواتنا تتمركز في كافة المحاور وتحافظ على تقدماتها، ولم تتراجع وليس هناك أي انسحابات”.

