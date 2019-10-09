القوات المسلحة تسيطر على مخزن ذخيرة في الهيرة..ولواء الصمود يحذر من الطيران

أخبار ليبيا24

أكدت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء ان وحدات من القوات المسلحة العربية الليبية تمكنت من السيطرة على مخازن ذخائر وأسلحة قبل قليل في منطقة الهيرة.

وأوضحت المصادر أن سيطرة وحدات القوات المسلحة على المخازن تمت عقب اندلاع الاشتباكات في عدد من المحاور اليوم.

وفي ذات السياق، حذر مكتب إعلام “لواء الصمود” على فيسبوك بإمرة المطلوب دوليًا صلاح بادي مسلحيه من غارات جوية لطائرات القوات المسلحة بعد رصد طائرات سلاح الجو.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات لازالت مستمرة منذ صباح اليوم في المناطق الواقعة بين العزيزية والسواني.

وكانت القوات المسلحة العربية الليبية شنت اليومين الماضيين هجومًا مسلحًا على قوات الوفاق في عدد من المحاور أسفرت عن تكبيد العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وتحقيق تقدمات على الأرض.

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