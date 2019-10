انطلاق ورشة حول بناء القدرات في تونس بمشاركة وفد من إدارة البلديات

المتوسط:

بدأت اليوم بالعاصمة التونسية ورشة العمل حول بناء القدرات وتعزيز الثقة وبحضور صلاح فطح مدير إدارة البلديات والمحافظات بوزارة الحكم المحلي ومحمد الأمين مفتاح من إدارة التعاون الدولي بوزارة التخطيط والفيتوري بشير الراجحي من إدارة التعاون الدولي بوزاره الحكم المحلي وبحضور عميد بلدية سرت مختار المعداني عضو المجلس البلدي وابراهيم امليطان عضو المجلس البلدي وغيث عبدالله عضو المجلس البلدي وصالح عيادة ومفتاح عبدالكافي مدير مكتب تعليم سرت.

كما شارك عدد من مدارء الإدارت والمكاتب بالمجلس البلدي الماليه كمال الاحمر وعمر السوداني المشروعات ومنصور بن دله المرافق المحلية وعبدالله العبدلي مدير مكتب المحلات.

وتستمر ورشة العمل 4 أيام ويتم خلالها تحديد الأولويات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى في المرحلة القادمة.

