المتوسط:

أعلنت الكتيبة 82 مشاة التابعة للجيش، اندلاع اشتباكات مسلحة بكافة محاور القتال جنوب طرابلس منذ صباح اليوم الأربعاء.

وأكدت الغرفة أن الاشتباكات متواصلة حتى الآن في محاور الهيرة وأولاد تليس والطويشة و الساعدية و طريق الرملة، داعية الجميع للوقوف مع الجيش في حربه على الإرهاب.

وكانت غرفة عمليات الكرامة، نفت عدم الاستماع، لما تردده قنوات الإعلام من أبواق ميليشيات الوفاق وتنظيم الإخوان الإرهابي عن أي انتصارات أو أي تقدمات وهمية لهم، مؤكدة أنها ليست سوى عملية مفبركة.

The post اندلاع اشتباكات بين الجيش وميليشيات الوفاق بكافة محاور جنوب طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية