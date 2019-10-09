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أطماع أوروبية بثروة ليبيا السمكية المُهملة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر البرلمان الأوروبي كتاباً دعا فيه للتفاوض مع الجهات المعنية في ليبيا بشأن اتفاق شراكة صيد الأسماك تُمكّن صيادي الاتحاد الأوروبي من الوصول بشكل قانوني وآمن إلى منطقة الصيد التي تتمتع ليبيا بسلطة قضائية بشأنها.

وأشار البرلمان الأوروبي إلى تراجع معدلات الصيد بالمياه الليبية بسبب التوتر الأمني الذي تشهده البلاد، ما يعني أن تلك المنطقة البحرية غنية بالمخزونات السمكية، في الوقت الحالي.

ولمّح البيان إلى أن الاتفاقية المأمولة قد تكون مُقابل الدعم المالي الذي يُقّدمه الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، وبشكل رئيسي من خلال آلية الجوار الأوروبية (ENI) والأداة المُساهمة في الاستقرار والسلام  (IcSP).

وذكّر البرلمان الأوروبي بصرفه حوالي 103 ملايين يورو لدعم ليبيا في المجالات المتعلقة بالحكم، الصحة، المجتمع المدني، الشباب والتعليم، بالإضافة إلى 44 مليون يورو سُلّمت إلى ليبيا منذ 2014 للمساعدة الإنسانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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