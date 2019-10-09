أطماع أوروبية بثروة ليبيا السمكية المُهملة

أصدر البرلمان الأوروبي كتاباً دعا فيه للتفاوض مع الجهات المعنية في ليبيا بشأن اتفاق شراكة صيد الأسماك تُمكّن صيادي الاتحاد الأوروبي من الوصول بشكل قانوني وآمن إلى منطقة الصيد التي تتمتع ليبيا بسلطة قضائية بشأنها.

وأشار البرلمان الأوروبي إلى تراجع معدلات الصيد بالمياه الليبية بسبب التوتر الأمني الذي تشهده البلاد، ما يعني أن تلك المنطقة البحرية غنية بالمخزونات السمكية، في الوقت الحالي.

ولمّح البيان إلى أن الاتفاقية المأمولة قد تكون مُقابل الدعم المالي الذي يُقّدمه الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، وبشكل رئيسي من خلال آلية الجوار الأوروبية (ENI) والأداة المُساهمة في الاستقرار والسلام (IcSP).

وذكّر البرلمان الأوروبي بصرفه حوالي 103 ملايين يورو لدعم ليبيا في المجالات المتعلقة بالحكم، الصحة، المجتمع المدني، الشباب والتعليم، بالإضافة إلى 44 مليون يورو سُلّمت إلى ليبيا منذ 2014 للمساعدة الإنسانية.

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