سلاح الجو يُغير على مقر اللواء الرابع مشاة بالعزيزية

طرابلس-العنوان

أفادت شهود عيان أن سلاح الجو استهدف مقر اللواء الرابع في العزيزية جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وأكدت مصادر متطابقة أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة الهيرة جنوب طرابلس إثر انسحاب مسلحي حكومة الوفاق.

وبدأت القوات المسلحة منذ فجر اليوم الخميس باستهداف مواقع الجماعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق في عدة محاور بجنوبي العاصمة طرابلس.

وأشارت مصادر إلى أن الاشتباكات لازالت مستمرة منذ صباح اليوم في المناطق الواقعة بين العزيزية والسواني.

وأدت الضربات المتتالية للقوات المسلحة إلى خلق حالة من الرعب في وسط الجماعات المسلحة، حيث حذّر “لواء الصمود” عناصره وبقية المسلحين من ضربات سلاح الجو للقوات المسلحة، داعيًا إياهم إلى أخذ “الحطية والحذر”.

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