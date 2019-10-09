اتفاقية تعاون بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة ونادي الأهلي بنغازي

وقع رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي منعم السعيطي، صباح أمس الثلاثاء، بمقر الغرفة اتفاقية تعاون مع رئيس نادي الأهلي بنغازي.

وتأتي الاتفاقية عملا بقرار مجلس الوزراء الحكومة الليبية المؤقتة وزارة العمل والتأهيل، بشأن اعتماد 2020عام للتدريب والتطوير والرقي بالشباب وتنمية المهارات وبناء القدرات ورفع الكفاءة وضمن المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي ونادي الأهلي بنغازي، المتعلقة بمواكبة التطوير والاستثمار الأمثل لقدرات الشباب من أجل النهوض بالوطن.

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