المتوسط:

كشف عضو مجلس النواب المقاطع علي أبوزعكوك، أن وفدًا من النواب المنقطعين والمنشقين التقى أمس الأول مع نواب من مجلس الأمة التركي في العاصمة التركية أنقرة.

وأفاد «أبوزعكوك»، بأن من أسماهم “نواب طرابلس” ناقشوا خلال اللقاء الذي حضره مبعوث الرئيس التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر، الثلاثاء، القضايا المشتركة بين الجانبين.

