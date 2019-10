المتوسط:

قام مدير عام مشروع تنمية المراعي بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية “علي إلطيّف” بزيارة إلى بلدية زليتن التقى خلالها المجلس البلدي زليتن ومسؤول قطاع الزراعة زليتن.

وشملت الزيارة جولة ميدانية على المشاريع الزراعية والآبار الرعوية بجنوب زليتن من بينها مشروع أبار بأم جداري وبير دوفان وبير القطف ومشروع جنوب زليتن ومشتل ماجر.

واطلع” إلطيّف” على المشاكل التي تواجه القطاع وخاصة مايتعلق بمشروع ميمون الزراعي من صيانة آبار ومضخات وخزانات المياه بالمشروع.

The post جولة تفقدية لمسؤول بوزارة الزراعة في إحداى المشاريع بزليتن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية