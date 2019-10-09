مسؤول من وزارة الزراعة في زيارة لبلدية زليتن

قام مدير عام مشروع تنمية المراعي بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، علي إلطيّف، بزيارة إلى بلدية زليتن التقى خلالها المجلس البلدي زليتن ومسؤول قطاع الزراعة زليتن.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، أن الزيارة شملت جولة ميدانية على المشاريع الزراعية والآبار الرعوية بجنوب زليتن من بينها مشروع آبار بأم جداري وبير دوفان وبير القطف ومشروع جنوب زليتن ومشتل ماجر، كما اطلع إلطيّف، على المشاكل التي تواجه القطاع وخاصة ما يتعلق بمشروع ميمون الزراعي من صيانة آبار ومضخات وخزانات المياه بالمشروع.

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