تواصل الدورة العادية للبرلمان الإفريقي بمشاركة ليبيا

تتواصل لليوم الثاني على التوالي، فعاليات الدورة العادية الثالثة للبرلمان الافريقي في دورته الخامسة.

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب، أن الاجتماعات التحضيرية تركزت على اجتماعات لجنة الشؤون النقدية والمالية ولجنة المراجعة والحسابات العامة وهي اللجان المخصصة وفق للقانون المنظم للبرلمان الإفريقي بالتجهيز لعقد الجلسة الرسمية وفقاً لما هو منظم ومعمول به سابقا قبل انطلاق فعاليات اجتماع البرلمان الافريقي حيث يكون هناك اجتماع السفراء للدول الأعضاء بالبرلمان الإفريقي الموجودة بدولة جنوب أفريقيا وكذلك اجتماع هيئة رئاسة البرلمان الافريقي وهيئات مكاتب اللجان وذلك للاستعداد لانطلاق فعاليات هذه الدورة.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن من المقرر أن يشهد هذا الأسبوع والأسبوع القادم اجتماعات للجان الدائمة بالبرلمان الافريقي وكذلك اجتماعات مجلس الشباب الافريقي والمجموعات الإقليمية بالبرلمان الافريقي على أن يتم خلال هذه الدورة عرض التقارير الخاصة بعمل اللجان وعمل البرلمان الافريقي ومجلس الشباب الافريقي، كما تخلل هذه الدورة اجتماعاً لمجموعة الشمال بالبرلمان الافريقي تقرر فيه وبالتواصل مع هيئة البرلمان الافريقي على ضرورة أن يشارك البرلمان الافريقي بالقضية الليبية وبشكل عاجل واتخاذ خطوات فعلية في اتجاه الإسراع في تدخل البرلمان الافريقي لخلق تسوية لإيجاد حل للأزمة الليبية.

وخلص الاجتماع إلى تكليف عضو مجلس النواب الليبي وعضو البرلمان الافريقي ونائب رئيس اتحاد الشباب الافريقي يوسف كمود الفاخري رفقة مجموعة من الأعضاء بمجموعة الشمال بالبرلمان الافريقي بشأن إعداد التصور المناسب لإيجاد حل للأزمة الليبية ووضع الخطوات والإجراءات المناسبة لإيجاد حل لها وكيفية مشاركة البرلمان الافريقي بفعالية في هذا الخصوص.

يشار إلى أن فعاليات الدورة العادية الثالثة للبرلمان الافريقي في دورته الخامسة تستمر من الثاني الي التاسع عشر من اكتوبر الجاري من هذا العام.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا